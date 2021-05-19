Боксери можуть вийти на ринг вже у серпні.

Український боксер Олександр Усик, вірогідно, отримає можливість побитися з Ентоні Джошуа у серпні цього року.

Про це повідомив авторитетний журналіст Майк Коппінджер у Twitter.

Оскільки мегабій між Джошуа та іншим важковаговиком із Великої Британії Тайсоном Ф'юрі під загрозою зриву, то Ентоні зобов'язаний 21 або 28 серпня помірятися силами з Усиком, який є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).

"21 і 28 серпня - дві дати потенційного бою Ентоні Джошуа і Олександра Усика за титул чемпіона світу в надважкій вазі. Якщо між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером буде укладено угоду на третій бій, то зустріч Джошуа - Усик буде санкціоновано WBO", - розповів Коппінджер.

Зазначається, що Джошуа мав захищати титул у поєдинку проти Усика, однак відклав його, щоб боксувати з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

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Ситуація в суперважкій вазі: головне

Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору й офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Зараз цим поясом володіє Ентоні Джошуа.

Тайсон Ф'юрі володіє чемпіонським поясом WBC після того, як відібрав його у Деонтея Вайлдера, а Ентоні Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA й IBO, які він захистив у бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня.

Планувалося, що в грудні Ф'юрі проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера, однак організувати поєдинок не вдалося.

Бій між британськими чемпіонами запланований на 14 серпня в Саудівській Аравії, але скоріш за все не відбудеться, позаяк суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Вайлдера.

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Автор: Артем Будрін