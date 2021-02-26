Олександр Усик та Олександр Красюк / фото K2 Promotions Ukraine

Промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк розповів про ситуацію з боєм проти британця Джо Джойса.

Про це Красюк сказав у прямому ефірі Instagram-аккаунта "Великий куш".

"Поки незрозуміло, як, коли і з ким Усик проведе наступний бій. З WBO у нас сталася якась колізія", - сказав Красюк.

"Вони оголосили поєдинок Усик - Джойс і закликали сторони провести переговори без двох дуже важливих моментів. Перший - без отримання готових контрактів за основний пояс (мається на увазі бій Джошуа - Ф'юрі - Прим.). Без основного поєдинку немає підстави для оголошення "тимчасового" чемпіона. І другий момент - не було точної пропорції розподілу гонорарів у разі промоутерських торгів. Це те, з чим ми зараз буцаємося", - додав промоутер.

Читайте також"Думаю, організуємо": Усик заявив про бажання провести бій на ОлімпійськомуЗа його словами, в таких ситуаціях відсоток вираховується за кількістю офіційно отриманих боксерами сум за останні три поєдинки.

"І в цьому параметрі Усик міцно переважає. Розподіл 93 на 7, а мінімальний розподіл повинен бути 80 на 20. Зараз ми знаходимося в очікуванні того, що ж вирішить сторона Джойса", - підсумував Красюк.

Усик - Джойс: що потрібно знати

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар