За словами Олександра Красюка, "сталася якась колізія".

Промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк розповів про ситуацію з боєм проти британця Джо Джойса.

Про це Красюк сказав у прямому ефірі Instagram-аккаунта "Великий куш".

"Поки незрозуміло, як, коли і з ким Усик проведе наступний бій. З WBO у нас сталася якась колізія", - сказав Красюк.

"Вони оголосили поєдинок Усик - Джойс і закликали сторони провести переговори без двох дуже важливих моментів. Перший - без отримання готових контрактів за основний пояс (мається на увазі бій Джошуа - Ф'юрі - Прим.). Без основного поєдинку немає підстави для оголошення "тимчасового" чемпіона. І другий момент - не було точної пропорції розподілу гонорарів у разі промоутерських торгів. Це те, з чим ми зараз буцаємося", - додав промоутер.

Читайте також"Думаю, організуємо": Усик заявив про бажання провести бій на ОлімпійськомуЗа його словами, в таких ситуаціях відсоток вираховується за кількістю офіційно отриманих боксерами сум за останні три поєдинки.

"І в цьому параметрі Усик міцно переважає. Розподіл 93 на 7, а мінімальний розподіл повинен бути 80 на 20. Зараз ми знаходимося в очікуванні того, що ж вирішить сторона Джойса", - підсумував Красюк.

Усик - Джойс: що потрібно знати

WBO дозволила чемпіону світу Ентоні Джошуа ще раз відкласти обов'язковий захист титулу проти українця Олександра Усика і санкціонувала бій британця з Тайсоном Ф'юрі.

Усик же поб'ється за титул "тимчасового" чемпіона WBO з британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО).

Попередньо повідомлялося, що переможець бою Джошуа - Ф'юрі протягом 180 днів після поєдинку повинен буде зустрітися з переможцем бою Усик - Джойс або ж залишити пояс WBO вакантним.

Раньше команди Усика і Джойса не змогли домовитися про умови бою, і WBO призначила промоутерські торги.

Усик свій попередній бій провів 31 жовтня, коли рішенням суддів переміг Дерека Чісору. Джойс в попередній раз боксував 28 листопада, нокаутувавши Даніеля Дюбуа.

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Автор: Антон Дудар