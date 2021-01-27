Колумбійська боксерка Валерія Орсіні ще в юнацтві завершила кар'єру заради блогерства. Видатною спортсменкою їй не судилося стати, проте вона завела блог, де пропагує здоровий спосіб життя.
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Більше того, нині Валерія – одна з найбільш успішних моделей в світі. Між іншим, дівчина не забуває про своє спортивне минуле і часто влаштовує фотосесії з боксерською атрибутикою.
Орсіні має більше 4 мільйонів фолловерів у Instagram. Своїх підписників красуня регулярно тішить спекотними фото. У відповідь публіка пише Валерії море компліментів.
"Фігура немов пісочний годинник", "Захоплює подих", "Королева", "Прекрасна посмішка на чарівній фігурі", "Справжня леді", - шаленіють в коментарях до фото шанувальники.
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