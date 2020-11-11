Саму будівлю звели коштом області й держави.

У Дніпрі відкрили шестиповерховий будинок ігрових видів спорту «Олімпійські резерви». Спортсмени вже почали тестувати новеньке спортивне спорядження.

Комплекс спроектовано за останніми міжнародними стандартами. За словами голови Дніпропетровської облради Святослава Олійника, проект переробляли кілька разів.

Саму будівлю звели коштом області й держави.

«Будівництво фінансувалось з державного та обласного бюджету. Загалом це 213 мільйонів гривень. Проект був доволі складний, декілька разів перероблявся. 60% робіт були проведені в поточному році. Будівництво велося насправді 24 години на добу», – сказав Олійник.

12 листопада в спорткомплексі пройде Чемпіонат України з бадмінтону.

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Автор: УНІАН