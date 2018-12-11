Футболісти "Динамо" влаштували алкогольну вечірку після перемоги над Львовом - відео
У соцмережі Vimeo з'явилися ряд відеороликів з гравцями київського Динамо, які відсвяткували закінчення осінньої частини сезону чемпіонату України після переможного матчу киян проти львівських Карпат (4:0).
Гравці відзначали майбутню відпустку з алкоголем і кальяном, повідомляє Новое время.
На відео присутні легіонери Динамо словенець Беньямін Вербич, поляк Томаш Кендзьора, угорець Томаш Кадар і бразильці Че Че і Сідіклей.
Цікаво, що 13 грудня Динамо ще належить зіграти в заключному матчі групового етапу Ліги Європи проти чеського Яблонця.
Як повідомляв УНІАН, раніше футболісти лондонського Арсеналу перед початком футбольного сезону в Англії влаштували вечірку з дівчатами, алкоголем і звеселяючим газом - оксидом азоту.