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Футболісти "Динамо" влаштували алкогольну вечірку після перемоги над Львовом - відео

16:36, 11 грудня 2018
Футбол
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Че Че був одним з тих, хто активно брав участь у вечірці після матчу зі Львовом / facebook.com/fcdynamoua

У соцмережі Vimeo з'явилися ряд відеороликів з гравцями київського Динамо, які відсвяткували закінчення осінньої частини сезону чемпіонату України після переможного матчу киян проти львівських Карпат (4:0).

Гравці відзначали майбутню відпустку з алкоголем і кальяном, повідомляє Новое время.

На відео присутні легіонери Динамо словенець Беньямін Вербич, поляк Томаш Кендзьора, угорець Томаш Кадар і бразильці Че Че і Сідіклей.

Цікаво, що 13 грудня Динамо ще належить зіграти в заключному матчі групового етапу Ліги Європи проти чеського Яблонця.

Як повідомляв УНІАН, раніше футболісти лондонського Арсеналу перед початком футбольного сезону в Англії влаштували вечірку з дівчатами, алкоголем і звеселяючим газом - оксидом азоту.

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Теги: #футбол#Динамо Київ#Прем`єр-ліга