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Шахтар є фаворитом на ставках букмекерів у матчі ЛЧ з Ліоном

11:44, 12 грудня 2018
Футбол
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Шахтар має більше шансів на перемогу, на думку букмекерів / shakhtar.com

У середу в Києві на НСК Олімпійський відбудеться вирішальний матч групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому донецький Шахтар прийме французький Ліон.

На котируваннях букмекерських контор гірники мають минімальну перевагу, повідомляє спеціалізований букмекерський портал BetExplorer.

Портал зібрав дані більш ніж двох десятків провідних світових контор, згідно яким середня ставка на перемогу господарів поля складає 2,32 до 1, на нічию 3,71 до 1, а на перемогу французів - 2,99 до 1.

Нагадаємо, що в разі перемоги Шахтаря чемпіон України гарантує собі вихід в плей-офф найпрестижнішого єврокубка - 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Як повідомляв УНІАН, матч Шахтар - Ліон розпочнеться на НСК Олімпійський о 22.00.

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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів#ФК Шахтар