Футболіст "Шахтаря" підсилив команду Реброва в Європі

Данило Ігнатенко буде виступати за "Ференцварош" на правах оренди.

Угорський "Ференцварош" офіційно оголосив про оренду півзахисника донецького "Шахтаря" Данила Ігнатенка.

Угода 22-річного футболіста розрахована на рік. Минулий сезон Ігнатенко провів на правах оренди в "Маріуполі", зігравши за команду 20 матчів.

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Варто відзначити, що "Ференцварош" тренує колишній наставник київського "Динамо" Сергій Ребров. За підсумками минулого сезону команда стала чемпіоном країни.

У складі угорського гранда новий сезон розпочнуть ще два українця - Ігор Харатін та Олександр Зубков. Останній також був орендований у "Шахтаря".

УНІАН раніше також повідомляв про те, що "Ференцварош" покинув футболіст збірної України.