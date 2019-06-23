Футболіст "Шахтаря" підсилив команду Реброва в Європі

10:29, 23 червня 2019
Футбол
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Ігнатенко виступав за "Маріуполь" / фото: fradi.hu

Угода 22-річного футболіста розрахована на рік. Минулий сезон Ігнатенко провів на правах оренди в "Маріуполі", зігравши за команду 20 матчів.

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Варто відзначити, що "Ференцварош" тренує колишній наставник київського "Динамо" Сергій Ребров. За підсумками минулого сезону команда стала чемпіоном країни.

У складі угорського гранда новий сезон розпочнуть ще два українця - Ігор Харатін та Олександр Зубков. Останній також був орендований у "Шахтаря".

УНІАН раніше також повідомляв про те, що "Ференцварош" покинув футболіст збірної України.

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Теги: #трансферы#Ференцварош#Сергей Ребров