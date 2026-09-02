Зеленський закликав Раду посилити покарання за шахрайські кол-центри

Голова держави закликає парламент невідкладно розглянути ці законопроєкти.

Президент України Володимир Зеленський спрямував на розгляд до Верховної Ради два законопроєкти про посилення кримінальної відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, участі в них, а також про додатковий суттєвий захист людей від незаконних дій із платіжними інструментами та банківськими рахунками. Як повідомив український лідер у Telegram, відповідальність за шахрайські кол-центри повинна бути чіткою та жорсткою.

"І не тільки для тих, хто є виконавцями в роботі кол-центрів, але й для тих, хто все це організовує, багатіє з кол-центрів, володіє ними. Перший законопроєкт саме це передбачає", - повідомив Зеленський.

Також голова держави повідомив, що передбачається упровадження посиленої відповідальності за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з так званими "дропами".

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"На рівні внутрішнього регулювання банківської системи мають бути відповідні кроки та зміни в алгоритмах, які дадуть більше можливостей банкам захищати права та законні інтереси людей і підприємств та не допускати використання рахунків для ухилення від сплати податків чи легалізації коштів від незаконної діяльності", - заявив Зеленський.

За його словами, на рівні закону буде створено необхідну основу для протидії організаторам шахрайських схем із банківськими рахунками, платіжними інструментами.

"Цей же законопроєкт направлений на імплементацію в Україні норм права Євросоюзу, що передбачено домовленостями з нашими партнерами", - заявив президент.

Таким чином, голова держави звернувся до парламентарів невідкладно розглянути ці законопроєкти.

Шахрайські кол-центри в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні правоохоронні органи неодноразово викривали шахрайські кол-центри, які ошукували громадян.

Зокрема, у січні 2026 року стало відомо, що у центрі Києва виявили штаб-квартиру масштабної міжнародної мережі шахрайських кол-центрів. Через цю мережу постраждали тисячі людей, зокрема громадян Туреччини та країн Євросоюзу.

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