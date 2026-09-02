США переживають енергетичну кризу через удари України по Росії, - Бессент

Також міністр розповів, що Іран отримає деякі постачання з Росії.

Зараз США переживають енергетичну кризу, адже Україна вирішила завдавати ударів по російських енергетичних обʼєктах, що створює ціновий тиск у всьому світі. Про це заявив американський міністр фінансів Скотт Бессент, передає Clash Report.

Також він розповів, що Іран отримає деякі постачання з Росії, однак якщо США закриють іранські авіакомпанії, що, за словами Бессента, країна й зробить, то обсяги постачань значно зменшаться.

"Вони насправді не отримують прямої фінансової підтримки від Росії", - додав міністр.

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За його словами, Китай купує іранську нафту, однак в морі залишилося лише близько 30 млн барелів цього продукту, адже запаси вичерпуються.

Крім того, Бессент висловився про мету США в Ірані:

"Мета тут не обов’язково полягає в тому, щоб призвести до падіння режиму. Це може статися; можливо, народ повстане. Деякі іранські лідери - загартовані військові ветерани. Але загалом люди воліють, щоб їхні голови залишалися на шиї".

Удари України по Росії - останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні, 2 вересня, у російській Пермі горів завод з виробництва ракетних двигунів. Це одне із ключових підприємств ракетно-космічної і машинобудівної галузей РФ. Такий завод спеціалізується на виробництві ракетних двигунів, а також комплектуючих для аерокосмічної і авіаційної галузей.

Також повідомлялось, що дрони атакували стратегічний порт РФ у Ленінградській області. Відомо, що через цей порт проходять значні обсяги нафти та нафтопродуктів, вугілля, добрив, скрапленого газу й інших вантажів.

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