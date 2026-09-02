Україна офіційно повідомила ICAO про небезпеку здійснення польотів у небі РФ, - Сибіга

Україна закликає авіакомпанії та уряди інших держав уникати російського повітряного простору.

Україна офіційно повідомила Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку здійснення польотів літаками цивільної авіації у повітряному просторі Російської Федерації. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у мережі X.

"Україна офіційно повідомила Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO) про те, що російський повітряний простір не є безпечним для цивільної авіації через посилену воєнну активність. Ми наполегливо закликаємо усіх уникати його", - наголошується у повідомленні.

Як відзначив глава МЗС, Росія навмисно ігнорує поточні загрози, що є результатом її агресії проти України. Ця агресія в останні роки вже призвела до кількох інцидентів.

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"В умовах різкого загострення терору Росії проти України, російський повітряний простір стає дедалі небезпечнішим", - підкреслив Сибіга.

Міністр пояснив, що Україна ухвалила відповідальне рішення, щоб повідомити ICAO, усі авіакомпанії й уряди з тою метою, аби вони виявили обережність навіть у ситуації, коли Росія відмовляється виконати свій обов’язок щодо відповідного інформування.

"Ми хочемо унеможливити ненавмисні інциденти", - відзначив Сибіга.

Крім того, як додав глава МЗС, війна повертається у Росію. Тим часом, Україна здійснює своє невід’ємне право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Повітряний простір РФ – останні новини

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародних партнерів та авіакомпаній, що здійснюють рейси до російських міст, з посланням, що російське небо стає повністю небезпечним. Відтепер треба буде зважати, що у російському повітряному просторі будуть літати ударні дрони. За словами президента, російське небо де-факто буде закриватись: війна, що розвʼязана Росією, закриває її небо.

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