У РФ нова тактика повітряного терору, а засобів протидії мало, - Флеш

Україні бракує засобів протидії реактивним "Шахедам", балістичним ракетам та крилатим міні-ракетам.

Російські окупанти перейшли до нової тактики повітряного терору України, коли атаки є фактично цілодобовими. При цьому вже звичні методи протидії не завжди ефективні. Про це в коментарі LIGA.net розповів радник президента Сергій Бескрестнов (Флеш).

"Росія атакує вдень – це додатковий фактор терору, тиск на населення, бізнес. Атаки заважають працювати. Місто не може функціонувати, коли постійно тривога. Це свідомий крок. На жаль, так буде далі, бо ворог бачить результат, моніторить медіа, соцмережі, працюють їх OSINT-аналітики, які розуміють, що це боляче для нас, тож продовжуватимуть", - каже експерт.

Бескрестнов констатував, що ворог тепер робить ставку на реактивні "Шахеди", оскільки Україна збивала до 98% звичайних. На думку експерта, в перспективі росіяни зможуть випускати 35 000 – 40 000 реактивних "Шахедів" на рік, тобто близько 3000 щомісяця.

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За його словами, наразі Україна тестує нові моделі дронів-перехоплювачів, щоб протидіяти реактивним "Шахедам", оскільки збити їх з землі зенітною артилерією майже не можливо.

"У нас є чотири рішення, міністр оборони Євгеній Хмара анонсував їх, але вони в фінальній стадії тестування й апробації на фронті. Зарано говорити, що в нас є їх серійне виробництво. У мене часто питають, скільки часу ще потрібно, але не можу сказати, бо для ворога ця інформація теж чутлива", - сказав Бескрестнов.

Ракетні загрози

За словами Флеша, наразі найбільшим викликом для України все ж є не реактивні "Шахеди", а російські балістичні ракети. Він зазначив, що Росія здатна виробляти більше балістичних ракет, ніж захадні партнери можуть передати України ракет-перехоплювачів.

"Україна працює над власними засобами протидії балістиці, але це складніше завдання, ніж створити звичайний перехоплювач", - каже Флеш.

Однак і на цьому проблеми України не вичерпуються. За словами радника президента, Росія також активно розвиває малі крилаті ракети, на зразок "Бандеролей". Вони не тільки дешеві, але й можуть запускатися з дронів.

За словами Бескрестнова, такі ракети є навіть більшою загрозою, ніж реактивні "Шахеди".

"Вони мають вищу швидкість, без онлайн-керування, здатні маневрувати й летіти на низьких висотах, що створить нові проблеми для української ППО. У них ще більша швидкість – 500–650 км/год. Ми вже бачили, як ці "Бандеролі" атакували Одесу. Росіяни законтрактували їх на наступний рік дуже багато", - зазначив він.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, росіяни систематично застосовують комбіновані ракетно-дронові удари, намагаючись зробити великі українські міста "мертвими". За словами офіцера Дениса Ярославського, у планах ворога – удари по мостах через Дніпро, щоб відрізати лівий берег від правого, а також атаки на очисні споруди для ускладнення життя цивільних.

Також ми розповідали, що боротися з реактивними дронами "Герань" складніше, ніж із крилатими ракетами, адже вони удвічі менші за Х-101 і застосовуються масово. За словами експертів, Україна добре протистоїть крилатим ракетам, але навала дронів створює нові виклики для оборони.

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