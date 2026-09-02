Два курорти в Саудівській Аравії першими у світі отримали сертифікат 'темного неба'

Ці місця пропонують гостям ідеальний оглядовий майданчик для спостереження за нічним небом.

Курорти Desert Rock Resort і Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve в Саудівській Аравії першими у світі отримали сертифікат DarkSky Approved Lodgings & Resorts.

Отримання такого статусу означає, що ці місця пропонують гостям ідеальний оглядовий майданчик для спостереження за нічним небом.

Як пояснює Euronews Travel, організація DarkSky, яка підтримує зусилля у боротьбі зі світловим забрудненням та просуває відповідальне зовнішнє освітлення, запустила свою програму сертифікації Approved Lodgings & Resorts у серпні 2026 року.

Відео дня

У процесі сертифікації оцінювалися такі фактори, як розташування об'єкта, а також розуміння чутливості нічних ресурсів та вжиття заходів щодо зменшення впливу світла на їхню територію.

Курорт Nujuma площею 30 тисяч квадратних метрів, оточений островами Червоного моря, пропонує гостям відпочинок на березі моря та приватні вілли з панорамними вікнами від підлоги до стелі, звідки відкривається краєвид на зоряне небо. У готелі працює власний експерт з астрономії, який проводить для гостей екскурсії зі спостереження за зірками.

Тим часом, Desert Rock, відомий якістю свого нічного неба, унікальними методами зовнішнього освітлення та освітніми програмами, має 54 вілли та 10 люксів, розташованих у горах або підвішених до скелястих вершин у самому серці Хіджазьких гір. У місцевому Астрономічному центрі гості можуть спостерігати за планетами, сузір'ями, метеорними потоками та іншими небесними дивами, використовуючи потужні телескопи. Також Desert Rock запрошує гостей вирушити в нічні походи для спостереження за зірками в пустельному ландшафті.

Найкращі місця у світі для астротуризму

Як повідомляв УНІАН, останніми роками у світі дедалі більшої популярності набуває астротуризм – подорожі для спостереження за різними космічними явищами.

Наприклад, цього літа до Іспанії хлинули потоки туристів, які бажали помилуватися повним сонячним затемненням. Наступного разу подібне явище можна буде спостерігати вже наступного року.

Не меншою популярністю серед туристів користуються поїздки для спостереження за північним сяйвом. Тут традиційно в топі опиняються північні країни.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і переглядайте мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.