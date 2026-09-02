Два рівні повітряних тривог і коротша комендантська година: Зеленський анонсував зміни

Також планується запровадити щотижневий режим аудиту наявних алгоритмів реагування на загрозу.

Уряд готує низку заходів у відповідь на зміну тактики російських ударів по Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram після доповіді премʼєр-міністра Сергія Корецького.

Першим кроком, за словами президента, планується встановити два рівні оголошення загрози – жовтий та червоний. Зазначається, що військові разом з урядом та іншими структурами щотижня визначатимуть, які загрози підпадають під той чи інший рівень. Однак на базовому рівні жовтий рівень небезпеки означатиме атаку дронів, а червоний – ракетну небезпеку, зокрема балістичну загрозу та масовані удари. Також буде змінено звукові сигнали оповіщення про повітряну тривогу відповідно до жовтого чи червоного рівня загрози.

"Зараз уже скасовано запуск вдруге сирени повітряної тривоги на позначення моменту відбою тривоги – наразі сирена запускається тільки на момент оголошення про початок повітряної тривоги. Готується запровадження більш чітких і диференційованих за рівнем загрози звукових сигналів оповіщення про повітряну тривогу. Головна мета цих змін – дати людям і бізнесу в Україні більше передбачуваності та розуміння, як реагувати в кожному конкретному випадку. Доручив також опрацювати більш чітку географічну диференціацію тривог, щоб оголошення тривоги та реагування було саме в тій частині місцевості, де об’єктивно є загроза", – сказав Зеленський.

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Другий крок, за словами президента, полягає в тому, що уряд разом з органами місцевого самоврядування, військовими, МВС і ДСНС повинні встановити чіткі критерії для організації роботи державних структур, органів місцевого самоврядування, бізнесу та інших обʼєктів під час жовтого рівня загрози.

"Уряд України разом із місцевою владою оновить нормативи розташування у містах та громадах, а також на обʼєктах інфраструктури укриттів, зокрема мобільних укриттів для захисту людей. Доручив Прем’єр-міністру підготувати додаткові заходи підтримки для бізнесу, які дозволять оперативно масштабувати розміщення модульних укриттів і забезпечити облаштування приміщень з урахуванням оновлених вимог безпеки", – додав Зеленський.

Нові алгоритми роботи громадського транспорту

За словами президента, в Києві планується також переглянути алгоритми роботи громадського транспорту в умовах повітряних тривог. Зокрема під час жовтого рівня планується перестати закривати Сирецько-Печерську лінію метро. Також у столиці планується значно збільшити кількість наземного громадського транспорту, щоб компенсувати зупинки в час тривог на Святошинсько-Броварській гілці метрополітену.

Плани скорочення комендантської години

Також президент зазначив про плани скорочення комендантської години в Києві. В інших регіонах також пропонується переглянути межі комендантської години з урахуванням реальних потреб безпеки людей та роботи бізнесу.

За словами президента, правила функціонування освітньої сфери, зокрема шкіл і дитячих садочків, залишаються незмінними. Водночас Кабміну доручили запровадити нові заходи для підтримки медичних закладів.

"П’яте: запроваджується щотижневий режим аудиту наявних алгоритмів реагування на загрозу, оновлення відповідних заходів і консультацій між урядом України, місцевою владою та бізнесом. Необхідні військові й безпекові структури, державні компанії залучатимуться до роботи. На всіх рівнях у нашій державі повинно відбуватися вчасне оновлення заходів захисту життя у відповідності з конкретними реаліями в містах і громадах та необхідністю гарантувати роботу економіки й збереження соціальної активності в наших містах і громадах", – пояснив президент.

Нова тактика російських атак

Нагадаємо, що останнім часом РФ наростила кількість атак поодинокими БПЛА на столицю, значно збільшуючи тривалість повітряної тривоги в Києві та області. Ці атаки супроводжуються руйнуванням цивільної інфраструктури. Зокрема 1 вересня російський БПЛА вдарив по 16-поверхівці в житловому комплексі "Місто квітів" у Подільському районі.

Журналісти The Wall Street Journal відзначають, що сигнали повітряної тривоги останніми днями лунають у Києві майже цілодобово. І це загрожує ускладнити нормальне життя в Києві більше, ніж будь-коли з початку повномасштабної війни.

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