Перед настанням зими коштів на підтримку України не вистачає, - Каллас

В Євросоюзі продовжають обговорення пошуку шляхів конфіскації російських знерухомлених активів.

В Європейському Союзі відзначають нестачу фінансової підтримки для задоволення нагальних потреб України на тлі скорого наближення чергової суворої зими. Як передає кореспондент УНІАН, про це висока представниця ЄС Кая Каллас сказала на брифінгу після неформального засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів в Ірландії.

Топ-дипломат Євросоюзу відзначила, що Москва не змінила власні плани у війні, а російські удари по Києву в останні дні знову призвели до вбивства десятків людей. Тому, це чітко засвідчує, що Москва не бажає миру.

"Нашим нагальним завданням залишається надати Україні все необхідне для її самозахисту за допомогою кредиту на підтримку України. Ми виділили перші 8,47 мільярдів євро. Додаткові 6,1 млрд євро були схвалені, у тому числі на протиповітряну оборону, але цього недостатньо", - наголосила Каллас.

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У зв’язку з цим, як відзначила висока представниця ЄС, також важливо залучати двосторонню підтримку.

"Ми раді були сьогодні почути оголошення від держав-членів щодо надання засобів протиповітряної оборони, про які ми так довго просимо", - наголосила Каллас.

При цьому, відповідаючи на уточнююче питання, вона сказала, що нехай ці держави-члени ЄС самі конкретизують подробиці цієї допомоги для українських сил ППО.

Крім того, як зауважила Каллас, зупинка російських ракет полягає не лише у забезпеченні перехоплювачами, але й у перериванні ланцюгів поставок та фінансування, які дозволяють Росії взагалі будувати ці ракети.

Україна потребує підтримки у підготовці до зими

Окремо топ-дипломат ЄС розповіла, що сьогодні міністри також обговорили зимову стійкість України.

"Чотири роки поспіль Росія намагалася заморозити українців до покори, але їй це не вдалося", - відзначила Каллас.

Водночас, вона зауважила, що Україна зберегла активне життя в українських містах шляхом захисту, відновлення й заміни енергетичної інфраструктури.

"Нам потрібно підготувати Київ до ще однієї важкої зими. Я дякую тим, хто вже пообіцяв нову підтримку Фонду енергетичної підтримки України, оскільки ми працюємо над поповненням резерву запасних частин та генераторів України", - відзначила Каллас.

Звідки візьмуться нові кошти на підтримку України

Разом з тим, у Каллас запитали, де брати кошти, оскільки Україна потребує значного фінансування на зиму.

"Ідеальна відповідь на ваше запитання, звідки мають надходити кошти, полягає в тому, що вони мають надходити з Росії, тому що вони завдають цієї шкоди, і саме тому деякі держави-члени пропонували повернутися до обговорення заморожених активів, і ми продовжимо це обговорення", - наголосила Каллас.

Окремо висока представниця ЄС підкреслила, що саме Росія повинна заплатити за руйнування, які вона спричиняє.

Нові санкції

Також вона розповіла, що пропонується запровадити додаткові санкції, і зокрема, проти російського військово-промислового комплексу. З цією метою у розробці вже перебуває до 1,6 тис різних осіб.

"Паралельно ми маємо рішуче придушити обхід санкцій", - заявила Каллас.

За її словами, в Україні ідентифікували понад 5,5 тис західних і азійських компонентів в російській зброї.

"Після чотирьох років війни це не припустимо. Ці компоненти не мають бути там. Разом з Європейською комісією ми працюємо над новими пропозиціями щодо посилення застосування санкцій", - додала Каллас.

Наступне засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС відбудеться у жовтні.

Заморожені російські активи – останні новини

Як повідомляв УНІАН, в Євросоюзі не відмовлялися остаточно від ідеї використати заморожені активи Росії для допомоги Україні. Але наразі Єврокомісія не опрацьовує нових варіантів їхнього використання, як закликали нещодавно Швеція, Нідерланди, Іспанія й Польща.

Найбільша частка з 210 млрд євро знерухомлених активів російського Центрального банку зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear.

Водночас, у Бельгії не бачать готовності інших країн розподілити відповідальність за ризики, які можуть постати у разі конфіскації російських знерухомлених активів, тому пропонують використовувати ці активи як важіль тиску на перемовинах з Росією.

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