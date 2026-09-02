Україна ризикує втратити майже €4 мільярди від ЄС: у Брюсселі назвали причину

Законопроєкт має бути ухвалений для продовження виплат у передбачені програмою терміни.

Україна ризикує не отримати наступний транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу у розмірі близько 3,7 мільярда євро, якщо не ухвалить закон про скасування ПДВ-пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Про це заявив речник Європейської комісії Балаж Уйварі, передає "Європейська правда".

За його словами, Єврокомісія уважно стежить за розглядом відповідного законопроєкту, оскільки його ухвалення є однією з умов отримання Україною коштів у межах програми макрофінансової допомоги.

Уйварі зазначив, що загальний цільовий показник фінансування України за цією програмою у 2026 році становить 8,35 млрд євро. Наразі ЄС уже виплатив 3,2 млрд євро.

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"Ми розглядаємо можливість другого траншу на початку осені, який становитиме близько 3,7 млрд євро. Для цього існує 12 умов, однією з яких є цей закон", – сказав представник Єврокомісії.

Він наголосив, що законопроєкт має бути ухвалений для продовження виплат у передбачені програмою терміни. За словами Уйварі, документ також має важливе значення для мобілізації додаткових доходів до державного бюджету України.

Вимоги міжнародних партнерів до України - останні новини

1 вересня Верховна Рада вчергове провалила голосування за скасування податкової пільги на закордонні посилки вартістю до 150 євро. Цей законопроєкт є однією з ключових вимог міжнародних партнерів для отримання частини фінансової допомоги для України.

Народна депутатка, голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що отримання Україною наступного траншу від МВФ у розмірі 1,66 мільярда доларів наразі під загрозою через недостатній прогрес в частині ухвалення законопроєктів.

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