У Києві запустять тимчасовий автобус через міст Метро: який маршрут

Маршрут забезпечуватиме додаткове сполучення між правим і лівим берегами.

Із 3 вересня в Києві курсуватиме тимчасовий автобус № 1-М за маршрутом "Палац Спорту – метро "Лісова".

Як повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, маршрут проходитиме вздовж наземної ділянки Святошинсько-Броварської лінії метро та забезпечуватиме додаткове сполучення між правим і лівим берегами.

У години найбільшого пасажиропотоку на маршруті працюватимуть 12 автобусів. Автобуси курсуватимуть через центр міста, міст Метро та Броварський проспект до станції метро "Лісова" і у зворотному напрямку.

Відео дня

Зокрема, за маршрутом: вул. Еспланадна – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – вул. Мечникова – Кловський узвіз – Кріпосний пров. – вул. Михайла Грушевського – вул. Князів Острозьких – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька – бульв. Миколи Міхновського – Набережне шосе – міст Метро – Броварський просп. – вул. Раїси Окіпної – площа Сергія Набоки – вул. Євгена Сверстюка – Броварський просп. – просп. Георгія Нарбута – вул. Андрія Малишка – Броварський просп. – вул. Гетьмана Павла Полуботка – шляхопровід над Броварським проспектом – вул. Кіото – Броварський просп. – міст Метро – Набережне шосе – бульв. Миколи Міхновського – Наводницька площа – вул. Старонаводницька – вул. Генерала Алмазова – вул. Князів Острозьких – вул. Михайла Грушевського – Кріпосний пров. – Кловський узвіз – вул. Мечникова – вул. Басейна – вул. Еспланадна.

Маршрут № 1-М є тимчасовим і додатковим автобусним сполученням, а не повноцінна заміна роботи наземної ділянки метрополітену.

Водночас між правим і лівим берегами вже курсують автобуси №№ 21, 22, 51, 55, 73, 91, 101, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 118 та тролейбуси №№ 29, 30, 31, 43, 47, 50.

Транспорт Києва - останні новини

В останній день літа міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що переглянуть порядок організації руху мостами. Зокрема, Київ пропонував внести деякі зміни в роботу метрополітену. Щоб під час повітряної тривоги без обмежень працювала Сирецько-Печерська лінія (зелена гілка). Із забезпеченням руху поїздів та перевезенням пасажирів через Південний міст з лівого на правий та з правого на лівий берег.

З 21 серпня столичний фунікулер відновив перевезення пасажирів після щорічного планового ремонту.

Вас також можуть зацікавити новини: