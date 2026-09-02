Україна та Німеччина фіналізують угоду про дрони після атаки РФ на Лейпциг, - Зеленський

Угода, серед іншого, додасть можливостей для захисту і Німеччині, і Україні.

Президент України обговорив з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом російську атаку на аеродром у Лейпцигу, а також угоду щодо посилення можливостей для захисту країн. Про це голова держави повідомив у Telegram.

Він наголосив, що це чергова російська ескалація, і важливо, що Німеччина відреагувала.

"Фрідріх поінформував про вжиті заходи. Зі свого боку запевнив його, що Україна готова допомагати експертизою, досвідом чи в інших площинах, де це потрібно Німеччині. Зараз команди вже фіналізують текст Drone Deal, і це, серед іншого, точно додасть можливостей для захисту і Німеччині, і Україні", - зазначив президент.

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За його словами, з канцлером вони обговорили зміст угоди й коли зможемо її підписати, а також домовилися про особисту зустріч.

Інцидент з дроном у Лейпцигу – що відомо

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня в аеропорту німецького Лейпцига ударний безпілотник цілеспрямовано врізався в український вантажний літак, але не здетонував.

Німеччина впевнена, що Росія несе відповідальність за атаку дронів на аеропорт. У зв’язку з цим російське консульство в Бонні буде закрито до 18 вересня, а Берлін ініціює в Євросоюзі розширення санкцій проти РФ.

Також Берлін ухвалив рішення розірвати договір про "Російський дім" у Берліні, а також запровадити контроль за в’їздом російських громадян до країни та посилити тиск на "тіньовий флот".

Російський диктатор Володимир Путін відреагував, пов'язавши атаку безпілотників з вибухівкою в районі аеропорту Лейпцига з внутрішньою політичною кризою у Німеччині.

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