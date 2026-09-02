У США радять Путіну 'триматися подалі' після заяви про підтримку Ірану

У США заявляють, що найшвидший шлях до припинення війни в Ірані полягає через унеможливлення надання Тегерану будь-якої зовнішньої підтримки.

Сполучені Штати Америки мають намір усувати будь-яку зовнішню підтримку іранському режиму через санкції. Про це міністр фінансів США Скотт Бессент сказав в ефірі телеканалу Fox News.

Зокрема, у нього запитали, яким є його послання росіянам після заяви президента РФ Володимира Путіна про намір допомогти Ірану.

"Послухайте, моє послання до всіх таке: тримайтесь подалі! Ми усі хочемо, аби цей конфлікт припинився. І найшвидший спосіб для завершення конфлікту - щоб ніхто не надавав жодної підтримки цьому режиму. Ми збираємося розривати кожні зв’язки, які вони мають із зовнішнім світом", - наголосив Бессент.

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У зв’язку з цим, як повідомив міністр фінансів США, на минулому тижні були запроваджені санкції проти філії єгипетського банку в Дубаї, через який з 2025 року іранському режиму було надано понад 1,8 млрд доларів.

Як запевняє Бессент, США мають намір системно усе перевірити та усунути будь-яку недобросовісну сторону.

Окремо міністр фінансів США наголошує, що проти Тегерана застосовуються такі санкції, які "перекриють дихання" іранському режиму.

Росія та Іран - що відомо

За даними видання The Financial Times, Росія з 2023 року таємно допомагає Ірану створювати новий тип надзвукових крилатих ракет, які потенційно можуть становити загрозу для американських авіаносців та інших кораблів на Близькому Сході.

Також журналісти зазначають, що Москва намагається надавати Тегерану необхідну допомогу у складний період війни зі США, зокрема постачати потрібні товари, однак не уточнив, про яку саме допомогу йдеться.

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