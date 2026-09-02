Нацбанк різко послабив гривню: офіційний курс валют на 3 вересня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,64 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 3 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,61 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,64 гривні за один євро, тобто гривня втратила 10 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,64/44,67 грн/дол., а до євро - 51,72/51,75 грн/євро.

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Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 2 вересня залишився на попередньому рівні і становив 44,70 гривні за долар, а курс євро знизився на 5 копійок і складав 51,95 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,10 гривні, а євро - за курсом 50,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

При цьому курс долара до гривні в банках України зріс на 3 копійки і складав 44,85 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,29 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав на 3 копійки і становив 52 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,36 гривні за євро.

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