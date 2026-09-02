Такого не було з 2009 року: росіян чекає різкий стрибок тарифів на комуналку

У найближчі три роки суттєве підвищення тарифів на ЖКГ продовжиться.

Росіянам у 2026 році доведеться пережити найбільше майже за два десятиліття підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, пише The Moscow Times.

Після індексації на 1,9% на початку року з 1 жовтня середні тарифи на ЖКГ у Російській Федерації зростуть ще на 15%, повідомив російський центробанк. В результаті сукупна інфляція тарифів на комунальні послуги за рік може становити близько 17%, що стане рекордним показником із 2009-го, коли за підсумками року вартість послуг ЖКГ зросла на 19,55%.

Згідно з розпорядженням уряду, найбільше з 1 жовтня середні тарифи зростуть для жителів Ставропольського краю – на 22%, Дагестану – на 19,7%, а також Тамбовської та Тюменської областей – на 17,5% і 17,2% відповідно. У Москві тарифи мають зрости на 15%, у Санкт-Петербурзі – на 14,6%.

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У 2027–2029 роках суттєве підвищення тарифів на ЖКГ продовжиться, випливає з макропрогнозу Мінекономрозвитку РФ. Найпомітніше подорожчає електроенергія – загалом на 36,3% за три роки.

Тарифи на газ проіндексують на 9,1% у 2027 році, на 7% – у 2028-му і ще на 7% – у 2029-му. Сукупна індексація за найближчі три роки становитиме 27,9%, а з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сягне 87%.

Середній платіж громадян за ЖКГ має зрости у 2027 році на 8,7%, у 2028-му – на 7,1%, а у 2029-му – ще на 6,1%. У міністерстві пояснювали це "реалізацією великих інвестиційних проєктів в електроенергетиці" та необхідністю фінансувати регіональні програми газифікації.

Економіка Росії - останні новини

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