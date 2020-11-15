Бразильський захисник "Манчестер Юнайтед" здав позитивний тест на коронавірус після одужання.
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Про це повідомляє The Sun.
27-річний футболіст 13 листопада вийшов на заміну у складі збірної Бразилії в матчі з Венесуелою (1:0), а наступного дня його тест виявився позитивним.
Варто відзначити, що в жовтні Теллес вже переніс COVID-19, через що тривалий час був відсутній і провів за "МЮ" всього один матч.
На початку листопада бразилець повернувся до тренувань, а пізніше отримав виклик до збірної.
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