Андрій Лунін не хоче їхати з Іспанії.

Воротар збірної України і мадридського "Реала" Андрій Лунін розповів про те, де хотів би продовжити кар'єру.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1".

Лунін прокоментував інтерес з боку іспанських "Ейбара" та "Гранади":

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"Потрібно, щоб дійшло до конкретики. Просто так взяти і зайти в таблицю, вибирати, що подобається і не подобається - це одна справа. А коли є конкретна пропозиція, умови, якісь обіцянки - це вже інша розмова. Але в першу чергу мені б не дуже хотілося їхати з Іспанії".

Лунін підкреслив, що йому комфортно жити в Мадриді:

"Не дарма мову вчив? Не тільки це. Просто в особистому, сімейному плані ми там щасливі. Особливо в Мадриді".

"Розвиток кар'єри на даний момент я бачу тільки в Мадриді", - підкреслив Лунін.

Андрій Лунін: кар'єра в "Реалі"

Андрій Лунін перейшов в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року, проте виступав в орендах за "Леганес", "Вальядолід" та "Ов'єдо".

На початку вересня 2020 року "Реал" офіційно повідомив, що Лунін почне новий сезон у складі "вершкових".

22-річний українець став резервістом Тібо Куртуа, але перший і поки єдиний шанс отримав 21 січня. Дебют вийшов невдалим - "Реал" з українцем зганьбився в Кубку Іспанії.

До цього Лунін грав за "Реал" тільки на International Champions Cup-2018, а також у контрольній грі перед сезоном 2020-2021.

Повідомлялося, що влітку "Реал" може продати Луніна - гравцем цікавляться три клуби.

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Автор: Антон Дудар