Колишня зірка "Мілану" прокоментував шалені фізичні навантаження, які практикував Лобановський.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який в минулому зробив собі ім'я в київському "Динамо", згадав часи роботи з Валерієм Лобановським.

Слова Шевченка наводить Corriere della Sera.

"Він був і досі є частиною мого життя. Він був мені близький в період з 18 по 21 рік, для мене це найважчий і найважливіший момент у житті футболіста. Чи суворий він вчитель? Навіть щось більше. Він змушував нас робити десятки й десятки повторів того, що ми називаємо "сходженням смерті". Бігали під ухилом в 16%", - ностальгує славетний бомбардир.

"Той, кого не знудило, грав у стартовому складі. Якби вирвало всіх, всі грали б менше. Моя витривалість під час швидкого бігу походить з цих страждань. Він був дуже твердою людиною, але чесною", - додав 44-річний фахівець.

Зауважимо, що володар Золотого м'яча 2004 року захищав кольори "Динамо" з 1993 по 1999 рік, а потім повернувся закінчувати кар'єру до Києва з 2009 по 2012 рік.

Нагадаємо, що нещодавно Шевченко показав як проводить своє дозвілля у компанії колишніх гравців "Челсі".

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Автор: Артем Будрін