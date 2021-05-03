Легенда українського футболу хоче спробувати свої сили в чемпіонаті Італії.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який в минулому зробив собі ім'я в італійському "Мілані", хотів би одного дня очолити "россонері".

Слова Шевченка наводить Calciomercato.

"Мілан для мене не команда, а родина. І коли ти прибуваєш в розташування клубу, то до тебе ставляться як до члена сім'ї. Тренувати "Мілан"? Це мрія", - зізнався 44-річний фахівець.

ЗМІ вже "сватали" Шевченка до італійського гранда, проте вихованець "Динамо" пролонгував угоду з УАФ до кінця ЧС-2022.

Зауважимо, що володар Золотого м'яча 2004 року захищав кольори "Мілану" з 1999 по 2006 рік, а потім ще раз повернувся у сезоні 2008/2009 в оренду до міланського клубу.

Нагадаємо, що нещодавно Шевченко показав як проводить своє дозвілля у компанії колишніх гравців "Челсі".

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Автор: Артем Будрін