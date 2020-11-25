Андрій Ярмоленко не планує розривати контракт з "Вест Хемом".

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко планує до кінця відпрацювати свій контракт з "Вест Хемом".

Про це повідомляє шоу "ТаТоТаке" на YouTube з посиланням на агента Ярмоленка Вадима Шаблія.

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Відзначається, що українець не планує розривати контракт з "Вест Хемом" заради переходу в турецький "Фенербахче" в зимове міжсезоння, як повідомлялося раніше в ЗМІ.

"Шаблій сказав, що це фейк. До того, як закінчиться контракт Ярмоленка, ніяких думок про перехід немає", - зазначив ведучий шоу Михайло Співаковський.

Контракт українця з "молотобійцями" діє до 30 червня 2022 року.

Нагадаємо, на даний момент Ярмоленко не грає за "Вест Хем" через коронавірус. Він здав позитивний тест в розташуванні збірної України.

Всього на його рахунку в цьому сезоні 8 матчів, 2 голи і 2 асисти за "Вест Хем".

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Автор: Антон Дудар