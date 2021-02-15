Екс-асистент Мірчі Луческу назвав причину.

Український форвард Артем Кравець, який грає за турецький "Коньяспор", 20 серпня 2020 повернувся в "Динамо". Він встиг зіграти лише в одному офіційному матчі, вийшовши на заміну у грі УПЛ проти "Львова", а через місяць київський клуб розлучився з гравцем.

Колишній асистент Мірчі Луческу Дієго Лонго назвав причини такого рішення. Cам Дієго покинув клуб за сімейними обставинами.

Про це стало відомо з подкасту Shoot the Defence.

"Коли приходив Кравець, нам потрібний був другий форвард. Тоді Бєсєдін відбував дискваліфікацію. Але через декілька тижнів в клубі Кравець сказав, що він хоче бути гравцем стартового складу. Вважаю, в "Динамо" не може бути гравця, який говорить щось подібне", - сказав Дієго.

"Навіть у "Ювентусі" Ігуаїн не грав спочатку при Аллегрі, тому що не відповідав вимогам. Ти повинен працювати й готуватися до матчів. Кравець не хотів чекати та терпіти, тому вирішив піти. І ми сказали, що якщо він хоче покинути команду - окей, це не проблема для нас", - додав Лонго.

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Артем Кравець: головне

Згідно з офіційними даними, Кравець вирішив піти з "Динамо", оскільки хоче отримувати регулярну ігрову практику.

Кравець є вихованцем "Динамо" і дебютував за киян ще у 2007 році.

Форвард також пограв за київський "Арсенал", німецький "Штутгарт", іспанську "Гранаду", а попередні два з половиною роки провів у турецькому "Кайсеріспорі".

Кравець спростував інформацію про те, що перебував у поганій фізичній формі, а рішення відмовитися від його послуг прийняв головний тренер киян Мірча Луческу.

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Автор: Будрін Артем