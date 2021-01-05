Дієго Лонго скучив за своєю сім'єю.

Італійський фахівець Дієго Лонго покинув тренерський штаб київського "Динамо".

У коментарі football.ua асистент Мірчі Луческу повідомив, що достроково розірвав контракт з клубом, який повинен був діяти ще два з половиною роки.

За його словами, таке рішення пов'язане з сімейними обставинами:

"Розумієте, моя дружина і діти весь цей час перебували в Італії, а я 24 години на добу сім днів на тиждень проводив на базі".

"Звичайно, я спершу говорив з Мірчею Луческу. Я сказав, що не зможу більше продовжувати, не бачачи свою сім'ю. Містер зрозумів мою ситуацію. Він був засмучений, але сказав: "Окей". Мені складно було працювати, не бачачи мою сім'ю. Я був сильним, і намагався постійно працювати, щоб домогтися гарних результатів ці півроку", - сказав Лонго.

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"Навіть якби вони переїхали до Києва, я б все одно їх не бачив. Я проводив весь час на тренувальній базі. Я приїжджав на базу в 12 дня і їхав пізно ввечері. Враховуючи матчі в Лізі чемпіонів і чемпіонаті, у мене були вільні лише дві години два дні на тиждень. Наш графік був дуже жорсткий і щільний", - додав італієць.

Лонго підкреслив, що в "Динамо" у нього були відмінні стосунки з усіма, і він шкодує, що йому довелося покинути клуб.

Нагадаємо, італійський фахівець працював в "Динамо" тренером з фізпідготовки.

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Автор: Антон Дудар