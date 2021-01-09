Вихованець "Шахтаря" якісно підсилив команду в другому таймі.

"Аталанта" в матчі 17-го туру Серії А на виїзді розгромила "Беневенто" з рахунком 4:1.

Бергамаски традиційно для себе зіграли результативний матч і не залишили шансів новачку елітного дивізіону.

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Українець Руслан Малиновський вийшов на заміну на 63-й хвилині і відзначився гольовою передачою на Луїса Муріеля.

Портал WhoScored.com оцінив його дії в 7,6 бала - вище за середній показник.

"Аталанта" набрала 31 очко та піднялася на четверту позицію в турнірній таблиці Серії А.

Чемпіонат Італії. 17-й тур

"Беневенто" - "Аталанта" 1:4

Голи: Сау, 50 - Ілічич, 30, Толой, 69, Сапата, 71, Муріель, 86

Огляд матчу з ассистом Малиновського опублікований на YouTube-каналі "Канали Футбол 1,2,3".

Серія А: положення команд

"Мілан" продовжує лідирувати в чемпіонаті, маючи в активі 37 очків. Найближчий переслідувач "Інтер" відстає лише на одне очко.

"Ювентус" після гучної поразки "Фіорентині" здолав "Мілан" і закріпився на 5-й сходинці.

"Наполі" оскаржив рішення щодо технічної поразки та має матч в запасі з "Ювентусом". В неаполітанців 28 залікових пунктів та сьома позиція.

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Автор: Budrin Artem