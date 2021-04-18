Півзахисник збірної України Руслан Малиновський забив переможний м'яч за "Аталанту" в матчі 31-го туру Серії А проти "Ювентуса".
Малиновський почав гру на лавці запасних, але з'явився на полі на 72-й хвилині за рахунку 0:0. На 87-й хвилині українець завдав удару з-за меж штрафного майданчика, і м'яч рикошетом від суперника влетів у сітку.
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Відігратися без травмованого Кріштіану Роналду "Ювентусу" вже не вдалося.
Відзначимо, що "Аталанта" обіграла "Ювентус" в Серії А вперше за 33 матчі - попередня перемога бергамасків датувалася 2001 роком.
Ще один українець Віктор Коваленко всю гру провів у запасі "Аталанти".
"Аталанта" - "Ювентус" - 1:0
Гол: Малиновський, 87
"Аталанта": Голліні, Толої, Джимсіті, Паломіно, Мехле (Малиновський, 72), Де Рон, Фройлер, Госенс, Пессіна (Пашалич, 46), Сапата, Муріель (Ілічіч, 68)
"Ювентус": Щесни, Куадрадо, Де Лігт, К'єлліні, Сандро, Маккені (Артур, 78), Бентанкур, Рабьо, К'єза (Данило, 58), Дібала, (Кулусевскі, 68) Мората
"Аталанта" набрала 64 очки і займає в Серії А третє місце, "Ювентус" (62 очки) - четвертий.
Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"
- Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйонів євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.
- У своєму першому сезоні він провів за італійський клуб 44 матчі, в яких забив 9 голів і зробив 4 гольові передачі.
- У поточному сезоні на рахунку українця 36 матчів, 5 голів і 8 асистів у складі клубу з Бергамо.
- В квітні Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.
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