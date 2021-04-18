Український півзахисник приніс "Аталанті" першу за 20 років перемогу над туринським грандом у чемпіонаті Італії.

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський забив переможний м'яч за "Аталанту" в матчі 31-го туру Серії А проти "Ювентуса".

Малиновський почав гру на лавці запасних, але з'явився на полі на 72-й хвилині за рахунку 0:0. На 87-й хвилині українець завдав удару з-за меж штрафного майданчика, і м'яч рикошетом від суперника влетів у сітку.

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Відігратися без травмованого Кріштіану Роналду "Ювентусу" вже не вдалося.

Відзначимо, що "Аталанта" обіграла "Ювентус" в Серії А вперше за 33 матчі - попередня перемога бергамасків датувалася 2001 роком.

Ще один українець Віктор Коваленко всю гру провів у запасі "Аталанти".

"Аталанта" - "Ювентус" - 1:0

Гол: Малиновський, 87

"Аталанта": Голліні, Толої, Джимсіті, Паломіно, Мехле (Малиновський, 72), Де Рон, Фройлер, Госенс, Пессіна (Пашалич, 46), Сапата, Муріель (Ілічіч, 68)

"Ювентус": Щесни, Куадрадо, Де Лігт, К'єлліні, Сандро, Маккені (Артур, 78), Бентанкур, Рабьо, К'єза (Данило, 58), Дібала, (Кулусевскі, 68) Мората

"Аталанта" набрала 64 очки і займає в Серії А третє місце, "Ювентус" (62 очки) - четвертий.

Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйонів євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

У своєму першому сезоні він провів за італійський клуб 44 матчі, в яких забив 9 голів і зробив 4 гольові передачі.

У поточному сезоні на рахунку українця 36 матчів, 5 голів і 8 асистів у складі клубу з Бергамо.

В квітні Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.

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Автор: Антон Дудар