Каталонці на своєму полі не змогли обіграти скромний "Кадіс".

В рамках 24-го туру чемпіонату Іспанії "Барселона" приймала "Кадіс", який йде на 14-му місці, і не змогла здобути перемогу.

Читайте такожБарселона пропустила після проходу захисника через все поле і програла в Кубку Іспанії (відео)Ліонель Мессі відкрив рахунок з пенальті в першому таймі, але в кінцівці матчу каталонці також пропустили з одинадцятиметрового.

Варто відзначити, що за весь матч "Кадіс" завдав одного удару по воротах "Барси".

Як повідомляє OptaJose у Twitter, вийшовши на поле в цьому матчі, Мессі встановив новий рекорд "Барселони" за кількістю ігор в чемпіонаті Іспанії. На рахунку аргентинця тепер 506 матчів, він обійшов Хаві (505).

"Барселона" - "Кадіс" - 1:1

Гол: Мессі, 32 (з пенальті) - Фернандес, 89 (з пенальті)

"Барселона": Тер Штеген, Дест (Мінгеса, 80), Піке, Ленгле, Альба, Де Йонг, Бускетс (Пьянич, 65), Педрі (Трінкао, 74), Дембеле (Пуч, 80), Мессі, Грізманн (Брейтвейт, 65)

"Кадіс": Ледесма, Ісаак Карселен, Фалі, Маркос Мауро, Еспіно, Гаррідо (Хосе Марі, 58), Санчес-Понсе (Алехо, 62), Собріно, Переа (Йонссон, 76), Іск'єрдо (Фернандес, 59), Негредо (Лосано, 59)

Чемпіонат Іспанії: положення команд

"Барселона" набрала 47 очок в 23 матчах і займає третє місце в таблиці Прімери. Це найгірший результат клубу після 23 турів за останні 14 років.

"Атлетіко" лідирує, маючи в активі 55 очок після 23 матчів. У "Реала" - 52 очки, але зіграно на матч більше.

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Автор: Антон Дудар