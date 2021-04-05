"Баварія" й ПСЖ зустрінуться вперше після фіналу 2020 року.

7 квітня відбудеться перша зустріч "Баварії" та ПСЖ в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Команди зіграють у Мюнхені.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Баварія - ПСЖ.

Букмекери вважають німецький клуб фаворитом двоматчевого протистояння.

На те, що команда Гансі Фліка пройде далі, можна поставити з коефіцієнтом 1,79, тоді як на підсумковий успіх ПСЖ - 2,10.

На перемогу "Баварії" в домашньому матчі букмекери дають коефіцієнт 2,00, на нічию - 4,02, а на перемогу гостей - 3,78.

Баварія - ПСЖ: перед матчем

На попередній стадії турніру "Баварія" вибила з боротьби "Лаціо" (4:1 і 2:1). ПСЖ в 1/8 фіналу обіграв "Барселону" (4:1 і 1:1).

"Баварія" й ПСЖ один проти одного провели дев'ять матчів. Поки що з рахунком 5:4 попереду парижани. Нагадаємо, що минулого року ці команди зустрічалися у фіналі ЛЧ. Завдяки голу Кінгслі Комана кубок поїхав до Мюнхену.

Німецький колектив не зможе розраховувати у цьому двобої на свого головного бомбардира - Роберта Левандовські. Парижани полетіли до Німеччини без Марко Вератті, який інфікувався коронавірусом, а також без Леандро Паредеса, який дискваліфікований за перебір жовтих карток.

Перед цим матчем ПСЖ сенсаційно програв в центральному матчі туру чемпіонату Франції, а "Баварія" святкувала перемогу 1:0 над своїм головним переслідувачем - "Лейпцигом".

Судити матч буде бригада арбітрів з Іспанії на чолі з Антоніо Матео Лаосом.

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Автор: Будрін Артем