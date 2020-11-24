Шахтар пропустив шість голів від Боруссії М у першому матчі 3 листопада / фото REUTERS
25 листопада донецький "Шахтар "На виїзді зустрінеться з" Боруссією " Менхенгладбах в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Боруссія М - Шахтар.
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Боруссія М - Шахтар: де дивитися матч онлайн
У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал"Футбол 2". Початок - о 19.55.
О 19.00 розпочнеться програма "Ніч Ліги чемпіонів", присвячена майбутній грі.
Також трансляцію можна знайти за передплатою на медіасервісі MEGOGO.
"Боруссія" Менхенгладбах - "Шахтар": перед матчем
- Матч "Боруссія" М - "Шахтар" відбудеться на арені "Боруссія-Парк" в Менхенгладбаху. Початок - о 19.55.
- Головним арбітром поєдинку призначений турок Джюнейт Чакир. Він працював на матчі "Шахтаря" з "Порту" (2:2) у групі Ліги чемпіонів сезону 2014-2015.
- Після першого кола донеччани, набравши 4 очки, посідають друге місце в групі B.
- У минулих матчах "Шахтар" сенсаційно обіграв "Реал" (3:2), зіграв внічию з "Інтером" (0:0), а 3 листопада був розгромлений" Боруссією" М у Києві - 0:6.
- "Боруссія" - лідер групи. Команда випереджає "гірників" на одне очко. У першому колі гладбахці крім розгромної перемоги над "Шахтарем" двічі зіграли внічию з рахунком 2:2 - з "Інтером" і "Реалом".
- Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру не буде присутнім на матчі через дискваліфікацію.
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