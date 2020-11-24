Боруссія М - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів

"Гірники" проведуть один з ключових поєдинків у групі.

25 листопада донецький "Шахтар "На виїзді зустрінеться з" Боруссією " Менхенгладбах в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Боруссія М - Шахтар. Читайте такожБоруссія М - Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів Боруссія М - Шахтар: де дивитися матч онлайн У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал"Футбол 2". Початок - о 19.55. О 19.00 розпочнеться програма "Ніч Ліги чемпіонів", присвячена майбутній грі. Також трансляцію можна знайти за передплатою на медіасервісі MEGOGO. "Боруссія" Менхенгладбах - "Шахтар": перед матчем Матч "Боруссія" М - "Шахтар" відбудеться на арені "Боруссія-Парк" в Менхенгладбаху. Початок - о 19.55.

Головним арбітром поєдинку призначений турок Джюнейт Чакир. Він працював на матчі "Шахтаря" з "Порту" (2:2) у групі Ліги чемпіонів сезону 2014-2015.

Після першого кола донеччани, набравши 4 очки, посідають друге місце в групі B.

У минулих матчах "Шахтар" сенсаційно обіграв "Реал" (3:2), зіграв внічию з "Інтером" (0:0), а 3 листопада був розгромлений" Боруссією" М у Києві - 0:6.

"Боруссія" - лідер групи. Команда випереджає "гірників" на одне очко. У першому колі гладбахці крім розгромної перемоги над "Шахтарем" двічі зіграли внічию з рахунком 2:2 - з "Інтером" і "Реалом".

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру не буде присутнім на матчі через дискваліфікацію. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Данило Слесь

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