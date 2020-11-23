"Гірники" проведуть матч проти німців на виїзді.

25 листопада відбудеться матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів - донецький "Шахтар" в гостях зіграє з "Боруссією" Менхенгладбах.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Боруссія М - Шахтар.

"Шахтар" вважається аутсайдером поєдинку у букмекерів.

На перемогу "гірників" дається коефіцієнт 5,70, а на успіх господарів поля - 1,53. Нічия оцінюється коефіцієнтом 4,80.

На те, що чемпіон України зможе набрати очки на виїзді, аналітики дають коефіцієнт 2,60, а на нічию або перемогу "Боруссії" - 1,16.

"Боруссія" Менхенгладбах - "Шахтар": перед матчем

Матч "Боруссія" М - "Шахтар" відбудеться 25 листопада на арені "Боруссія-Парк". Початок - о 19.55.

Головним арбітром поєдинку призначено турка Джюнейта Чакира. Він працював на матчі "Шахтаря" з "Порту" (2:2) у групі Ліги чемпіонів сезону 2014-2015.

Всі гравці "Шахтаря" перед матчем з "Боруссією" М здали тести на коронавірус, які були негативними.

Після першого кола донеччани, набравши 4 очки, посідають друге місце в групі B.

У минулих матчах "Шахтар" сенсаційно обіграв "Реал" (3:2), зіграв внічию з "Інтером" (0:0), а 3 листопада був розгромлений "Боруссією" М у Києві - 0:6.

"Боруссія" - лідер групи. Команда випереджає "гірників" на одне очко. У першому колі гладбахці крім розгромної перемоги над "Шахтарем" двічі зіграли внічию з рахунком 2:2 - з "Інтером" і "Реалом".

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру не буде присутній на матчі через дискваліфікацію.

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Автор: Данило Слесь