Боруссія М завдала принизливої поразки Шахтарю в минулому матчі / фото REUTERS
25 листопада відбудеться матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів - донецький "Шахтар" в гостях зіграє з "Боруссією" Менхенгладбах.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Боруссія М - Шахтар.
"Шахтар" вважається аутсайдером поєдинку у букмекерів.
На перемогу "гірників" дається коефіцієнт 5,70, а на успіх господарів поля - 1,53. Нічия оцінюється коефіцієнтом 4,80.
На те, що чемпіон України зможе набрати очки на виїзді, аналітики дають коефіцієнт 2,60, а на нічию або перемогу "Боруссії" - 1,16.
"Боруссія" Менхенгладбах - "Шахтар": перед матчем
- Матч "Боруссія" М - "Шахтар" відбудеться 25 листопада на арені "Боруссія-Парк". Початок - о 19.55.
- Головним арбітром поєдинку призначено турка Джюнейта Чакира. Він працював на матчі "Шахтаря" з "Порту" (2:2) у групі Ліги чемпіонів сезону 2014-2015.
- Всі гравці "Шахтаря" перед матчем з "Боруссією" М здали тести на коронавірус, які були негативними.
- Після першого кола донеччани, набравши 4 очки, посідають друге місце в групі B.
- У минулих матчах "Шахтар" сенсаційно обіграв "Реал" (3:2), зіграв внічию з "Інтером" (0:0), а 3 листопада був розгромлений "Боруссією" М у Києві - 0:6.
- "Боруссія" - лідер групи. Команда випереджає "гірників" на одне очко. У першому колі гладбахці крім розгромної перемоги над "Шахтарем" двічі зіграли внічию з рахунком 2:2 - з "Інтером" і "Реалом".
- Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру не буде присутній на матчі через дискваліфікацію.
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