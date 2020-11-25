Гравці донецького клубу сподіваються взяти три очки в Німеччині.

Захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко і півзахисник Тарас Степаненко поділилися своїми очікуваннями від майбутнього матчу з "Боруссією" Менхенгладбах в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Боруссія М - Шахтар.

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Як повідомляє офіційний сайт "Шахтаря", Матвієнко заявив, що "гірники" хочуть реабілітуватися за розгромну поразку в першій грі (0:6).

"Для нас зараз кожен матч як фінал, і в кожному поєдинку ми намагаємося грати на перемогу. Для нас дуже важливо добре зіграти в Німеччині і реабілітуватися перед нашими вболівальниками за поразку в домашній зустрічі", - зазначив Матвієнко.

Він підкреслив, що "Шахтар" налаштовується на перемогу:

"Зустріч в Києві показала, що це дуже сильний суперник, але ми сподіваємося показати хорошу гру і перемогти".

Степаненко зазначив, що "Шахтар" потрапив до групи, в якій складно щось передбачити, але "гірники" повинні думати тільки про перемогу, передає офіційний сайт УЄФА:

"Якщо чесно, важко в такій групі щось передбачити. Важка група, немає команд, які набагато нижче рівнем. Рівень високий, і передбачити, як буде складатися кожен матч, не можна. Ми повинні думати тільки про перемогу".

"Боруссія" Менхенгладбах - "Шахтар": перед матчем

Матч "Боруссія" М - "Шахтар" відбудеться на арені "Боруссія-Парк" в Менхенгладбаху сьогодні, 25 листопада. Початок - о 19.55. Де дивитися матч "Боруссія" М - "Шахтар".

Головним арбітром поєдинку призначений турок Джюнейт Чакир. Він працював на матчі "Шахтаря" з "Порту" (2:2) у групі Ліги чемпіонів сезону 2014-2015.

Після першого кола донеччани, набравши 4 очки, посідають друге місце в групі B. у минулих матчах "Шахтар" сенсаційно обіграв "Реал" (3:2), зіграв внічию з "Інтером" (0:0), а 3 листопада був розгромлений "Боруссією" М у Києві - 0:6.

"Боруссія" - лідер групи. Команда випереджає "гірників" на одне очко. У першому колі гладбахці крім розгромної перемоги над "Шахтарем" двічі зіграли внічию з рахунком 2:2 - з "Інтером" і "Реалом".

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру не буде присутній на матчі через дискваліфікацію.

Перед грою Каштру дав свої коментарі.

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Автор: Антон Дудар