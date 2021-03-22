Яйце чайки чилійської / фото YouTube Sport_Life_Travel
Весела пригода трапилася в матчі чемпіонату штату Пернамбуку (Бразилія), де "Наутіко" грав проти "Віри Крус".
Головний суддя був змушений поставити гру на паузу через курйозну ситуацію: на газон приземлився птах і зніс яйце. Як з'ясувалося, це була чайка чилійська, яку дуже шанують в Уругваї.
Рефері підібрав яйце та виніс його за межі поля. Лише після цього команди змогли дограти поєдинок. Зауважимо, що цей різновид птахів широко поширений на всьому Південноамериканському континенті.
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