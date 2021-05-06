Команда Томаса Тухеля забила по одному м'ячу в кожному з таймів.

"Челсі" вдома приймав мадридський "Реал" в другому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, який пройшов на стадіоні "Стемфорд Бридж". Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Перший тайм вийшов не особливо багатим на гольові моменти, проте декілька нагод команди все ж таки створили. Найвлучнішим був Тімо Вернер, який впритул розстріляв ворота "вершкових" і відкрив рахунок в матчі. Німець був найспритнішим та встиг на добивання після удару свого співвітчизника, Кая Хаверца, який пробив у поперечину.

Читайте також"Це рана, яка все ще кровоточить": Шевченко про легендарний фінал в Стамбулі

Команда Зінедіна Зідана продовжувала йти вперед, адже їм потрібно було забивати кров з носа. "Галактікос" зусиллями Каріма Бензема створили дві нагоди: обидва рази французький форвард пробивав, але воротар англійців Едуар Менді був на місці.

У другому таймі "Челсі" більше володів ініціативою. Хаверц знову потрапив у поперечину, а окрім цього Н'Голо Канте та Крістіан Пулішич не реалізували свої виходи сам на сам. Проте потім все той же Пулішич віддав асист на Мейсона Маунта, який поставив крапку в матчі.

"Челсі" - "Реал" - 2:0 (перший матч 1:1)

Голи: Вернер, 28, Маунт, 85

"Реал": Куртуа, Мілітао, Рамос, Начо, Менді (Вальверде, 63), Каземіро (Родріго, 76), Кроос, Модріч, Вінісіус (Асенсіо, 63), Бензема, Азар (Маріано, 89)

"Челсі": Менді, Аспілікуета (Джеймс, 88), Рюдігер, Крістенсен, Сілва, Чілвелл, Жоржиньо, Канте, Маунт (Зієх, 89), Вернер (Пулішич, 67), Хаверц (Жиру, 90+4)

Відеоогляд матчу від Volia Sport.

"Челсі" - "Реал": підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний нападник "Челсі" Тімо Вернер, який став автором першого забитого м'яча у зустрічі (оцінка 7,9).

Тьяго Сілва та Томас Тухель два роки поспіль зіграють у фіналі Ліги чемпіонів. Минулого року вони разом з ПСЖ у фіналі поступилися "Баварії".

Це третій фінал Ліги чемпіонів в історії для "Челсі". У 2008-му році "аристократи" поступилися в серії пенальті "Манчестер Юнайтед", а у 2012-му році здолали в серії пенальті "Баварію".

Фінал відбудеться 29 травня в Стамбулі. Там "Челсі" зіграє проти "Манчестер Сіті", який викинув ПСЖ з турніру.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін