"Шахтар" прийматиме "Минай", а "Динамо" і "Маріуполь" зіграють у Києві.

5 і 6 грудня пройдуть матчі 12-го туру Української Прем'єр-ліги. Цей тур стане передостаннім у чемпіонаті перед зимовою паузою.

"Динамо" на стадіоні імені Валерія Лобановського зіграє з "Маріуполем", а "Шахтар" на "Олімпійському" прийматиме "Минай".

Розклад трансляцій

5 грудня

14.00. "Львів" - "Інгулець"

Трансляція - "Футбол 2"

17.00. "Шахтар" - "Минай"

Трансляція - "Футбол 2"

19.30. "Маріуполь" - "Динамо"

Трансляція - "Футбол 2"

6 грудня

14.00. "Олімпік" - "Рух"

Трансляція - "Футбол 1"

17.00. "Зоря" - "Дніпро-1"

Трансляція - "УНІАН ТБ"

17.00. "Десна" - "Ворскла"

Трансляція - "Футбол 1"

19.30. "Колос" - "Олександрія"

Трансляція - "Футбол 1"

Українська Прем'єр-ліга: 12-й тур

Після 11 турів у чемпіонаті лідирує "Динамо", яке набрало 26 очок і на 3 очки випереджає "Шахтар". До трійки лідерів також входить "Ворскла" (19 очок).

У зоні вильоту йде "Рух", у якого в активі 6 очок.

Українська Прем'єр-ліга: результати 11-го туру.

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Автор: Антон Дудар