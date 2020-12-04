5 і 6 грудня пройдуть матчі 12-го туру Української Прем'єр-ліги. Цей тур стане передостаннім у чемпіонаті перед зимовою паузою.
"Динамо" на стадіоні імені Валерія Лобановського зіграє з "Маріуполем", а "Шахтар" на "Олімпійському" прийматиме "Минай".
Розклад трансляцій
5 грудня
14.00. "Львів" - "Інгулець"
Трансляція - "Футбол 2"
17.00. "Шахтар" - "Минай"
Трансляція - "Футбол 2"
19.30. "Маріуполь" - "Динамо"
Трансляція - "Футбол 2"
6 грудня
14.00. "Олімпік" - "Рух"
Трансляція - "Футбол 1"
17.00. "Зоря" - "Дніпро-1"
Трансляція - "УНІАН ТБ"
17.00. "Десна" - "Ворскла"
Трансляція - "Футбол 1"
19.30. "Колос" - "Олександрія"
Трансляція - "Футбол 1"
Українська Прем'єр-ліга: 12-й тур
- Після 11 турів у чемпіонаті лідирує "Динамо", яке набрало 26 очок і на 3 очки випереджає "Шахтар". До трійки лідерів також входить "Ворскла" (19 очок).
- У зоні вильоту йде "Рух", у якого в активі 6 очок.
- Українська Прем'єр-ліга: результати 11-го туру.
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