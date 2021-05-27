"Чорноморець" вже гарантував собі місце в топ-3 Першої ліги.

Слідом за рівненським "Вересом", який вже забезпечив собі місце в УПЛ на наступний сезон, промоушен здобув одеський "Чорноморець".

Це стало відомо після звитяги одеситів над "Металістом 1925" у поєдинку 28-го туру Першої ліги. "Чорноморець" переміг з мінімальним рахунком 1:0 завдяки голу Іллі Путрі.

Завдяки такому результату одесити вже не опустяться в турнірній таблиці нижче третього місця. Найближчий переслідувач "Миколаїв" не має шансів наздогнати "Чорноморець".

Тепер клуб з Південної Пальміри достроково гарантував собі участь в УПЛ.

"Чорноморець" зіграє в УПЛ вперше з 2019 року.

Зауважимо, що команда по ходу сезону зробила заміну на тренерському місточку: Сергій Ковалець поступився своєю посадою Олексію Антонову.

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Новий сезон в УПЛ стартує 25 липня. Чемпіонський титул захищатиме "Динамо" Київ.

З цього сезону чемпіонат буде розширено до 16 учасників. Команди зіграють у два кола.

За підсумками сезону 2020-2021 УПЛ покинув "Минай", а замість нього з Першої ліги піднімуться три клуби.

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Автор: Артем Будрін