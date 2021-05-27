Давід Де Хеа не може відбити пенальті з 23 квітня 2016 року.

Воротар збірної Іспанії та "Манчестер Юнайтед" Давід Де Хеа став головним невдахою фіналу Ліги Європи, де іспанський "Вільярреал" обіграв віце-чемпіонів Англії.

Голкіпер "червоних дияволів" останній раз парирував пенальті ще в далекому 2016 році. За цей період він вже пропустив 36 пенальті поспіль. У фінальному поєдинку проти "Вільярреалу" Де Хеа пропустив всі удари суперника в післяматчевій серії пенальті, а свій удар схибив, ставши єдиним з 22-х футболістів хто не влучив у ворота.

Про це повідомляє Whoscored.

Цікавим "артефактом" після матчу поділився журналіст Анджело Манджіанте у своєму Twitter.

Цю шпаргалку, вочевидь, для Де Хеа підготував тренерський штаб, проте зіркового воротаря вона не врятувала від ганьби.

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"Вільярреал" - "Манчестер Юнайтед": підсумки фіналу

"Вільярреал" вперше в історії виграв Кубок УЄФА/Лігу Європи. Іспанський клуб вперше грав у фіналі. "Вільярреал" став шостим клубом в історії, який пройшов всю турнірну сітку до фіналу ЛЄ без поразок.

"МЮ" вдруге грав у фіналі Ліги Європи й не зміг виграти ще один трофей. Уле-Гуннар Сульшер не зміг виграти свій перший титул біля керма "МЮ".

Завдяки перемозі у фіналі ЛЄ "Вільярреал" завоював путівку в Лігу чемпіонів.

Єремі Піно у віці 18 років і 218 днів став наймолодшим іспанцем, який зіграв у фіналі одного з головних єврокубкових турнірів. Він побив рекорд Ікера Касільяса (19 років і 4 дні у фіналі ЛЧ у 2000 році).

Унаї Емері став першим тренером в історії, котрий зміг аж чотири рази завоювати перемогу у Лізі Європи.

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Автор: Артем Будрін