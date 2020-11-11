Денис Попов зазначив, що з дитинства залучався до чоловічої роботи.

Захисник київського "Динамо" і збірної України Денис Попов розповів, як заробив свої перші гроші.

Футболіст став героєм рубрики "Наша збірна" з Миколою Васильковим на Football Hub.

Попов згадав, що вперше отримав дохід від продажу овочів на ринку:

"Батьки цим займалися, у нас було поле, там вирощували овочі. Залишали мене на базарі, а я продавав. Не знаю, чому вони мені так довіряли. Я був не дуже дорослий, але відповідальний. Все було чітко - старався, заманював якось", - сказав футболіст.

Захисник додав, що з дитинства був привчений до праці:

"Я завжди був зайнятий якоюсь справою. Мене тато привчав, що потрібно працювати. Завжди по чоловічій частині в гараж з собою брав. Там у мене і були іграшки всякі - ключі, залізяки. Батько там машини ремонтував, а я був поруч і допомагав".

Варто відзначити, що Денис Попов прибув у розташування збірної України, але здав позитивний тест на коронавірус і не допоможе команді в листопадових поєдинках.

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Автор: Данило Слесь