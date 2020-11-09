У розташуванні збірної України залишилося 25 гравців.

Заявка збірної України на листопадові матчі скоротилася на три гравці - команді не зможуть допомогти центрбек "Динамо" Денис Попов, захисник "Шахтаря" Віктор Корнієнко і форвард турецького "Коньяспора" Артем Кравець.

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Про це повідомила прес-служба УАФ.

Вранці всі футболісти команди пройшли тестування на коронавірус. Єдиний позитивний результат отримав Попов, який став черговим динамівцем з COVID-19.

Кравець отримав виклик до збірної замість форварда "Динамо" Владислава Супряги, який також заразився коронавірусом, проте нападник"Коньяспора" отримав травму привідного м'яза і пропустить збір.

Корнієнко травмувався в матчі з "Динамо" і не зможе вийти на поле до кінця року.

У складі національної збірної підготовку до найближчих матчів продовжують 25 футболістів.

Збірна України: матчі в листопаді

Перший матч буде товариським - Україна зіграє на виїзді з Польщею 11 листопада.

Гра з Польщею стане підготовчим етапом для збірної України перед заключними матчами в групі Ліги націй 2020-2021. 14 листопада "жовто-сині" зіграють з Німеччиною в Лейпцигу, а 17 листопада в Люцерні проведуть матч проти швейцарської збірної.

Через коронавірус збірній України не допоможе ціла низка футболістів "Динамо". З цієї причини Андрій Шевченко додатково викликав до команди двох воротарів.

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Автор: Данило Слесь