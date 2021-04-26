Гравці "Динамо" отримають премії за чемпіонство.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів про преміальні для футболістів команди за золоті медалі в Українській Прем'єр-лізі.

Про це стало відомо з його інтерв'ю "Великому футболу".

"Команда отримає те, що прописано в контракті кожного футболіста. І команда знає, що отримає за чемпіонство", - сказав Суркіс.

Президент "Динамо" не став називати суму, але відповів на питання, що можна купити за ці преміальні:

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"Машину або квартиру? Дивлячись яку машину. Різні є машини, різні є квартири. Якщо однокімнатну, то, може, можна купити. Або машину хорошу. Або хорошу машину і однокімнатну квартиру. Треба дивитися, хто в якому районі хоче жити".

Чемпіонство "Динамо": цифри і факти

"Динамо" в 16-те в історії виграло чемпіонат України. Це рекордний показник.

"Динамо" стало чемпіоном України вперше з 2016 року і в своєму першому сезоні під керівництвом Мірчі Луческу. Кияни перервали гегемонію "Шахтаря".

У "Динамо" тепер 37 титулів, здобутих за час незалежності України (16 чемпіонських титулів, 12 Кубків України і 9 Суперкубків України). Кияни на два трофеї випереджають "Шахтар" (13 чемпіонських титулів, 13 Кубків України, 8 Суперкубків України та Кубок УЄФА).

Мірча Луческу вдев'яте в кар'єрі став чемпіоном України, вигравши золоті медалі з обома українськими грандами. Він перший тренер, якому вдалося виграти чемпіонство і з "Шахтарем", і з "Динамо". Всього в активі 75-річного Луческу тепер 34 трофеї в кар'єрі.

"Динамо" може оформити "золотий дубль" у сезоні, якщо 13 травня обіграє "Зорю" у фіналі Кубка України.

Разом з чемпіонським титулом "Динамо" завоювало пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів 2021-2022.

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Автор: Антон Дудар