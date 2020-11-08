Гранди українського футболу зустрінуться в Києві.

8 листопада в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться центральний матч 9-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому зустрінуться "Динамо" і "Шахтар".

На УНІАН буде доступна онлайн відео трансляція матчу Динамо - Шахтар.

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Динамо - Шахтар: де дивитися матч на ТБ

У прямому ефірі поєдинок покаже "2+2". Стартовий свисток прозвучить о 17.00.

Також трансляція буде доступна на YouTube-каналі Football Hub і медіасервісі MEGOGO.

"Динамо" - "Шахтар": перед матчем

Судити матч буде бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль.

Після восьми турів "Динамо" очолює таблицю УПЛ, набравши 20 очок. "Шахтар" йде другим, відстаючи від киян на 4 пункти.

У новому сезоні команди вже зустрічалися в матчі за Суперкубок України. Перша зустріч "Шахтаря" з екс-тренером команди Мірчею Луческу завершилася перемогою румуна - "Динамо" виграло з рахунком 3:1.

В рамках чемпіонату України команди грали один проти одного 65 разів. Кожна з команд виграла по 24 рази, ще 17 поєдинків завершилися внічию.

Перед матчем стало відомо, що коронавірусом заразився основний форвард "Динамо" Владислав Супряга. Також раніше COVID-19 був підтверджений у цілого ряду гравців команди Мірчі Луческу.

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Автор: Данило Слесь