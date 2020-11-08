8 листопада в Києві на НСК "Олімпійський" пройде центральний матч туру - класичне дербі між "Динамо" та "Шахтарем".
Дивіться на УНІАН онлайн відео трансляцію матчу Динамо - Шахтар.
Динамо - Шахтар: де дивитися матч
Початок поєдинку - о 17.00.
У нинішньому сезоні команди вже провели один матч - це був Суперкубок України. "Динамо" в дебютній грі під керівництвом Мірчі Луческу святкувало перемогу з рахунком 3:1.
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Всього між собою в чемпіонаті України гранди зустрічалися 65 разів. У кожної команди - по 24 перемоги, а ще 17 разів матчі завершувалися внічию.
"Шахтар" вже пережив спалах коронавірусу, а в "Динамо" проблема з хворими в самому розпалі. До великої групи основних гравців напередодні приєднався нападник Владислав Супряга.
Після восьми турів "Динамо" залишається лідером чемпіонату України і випереджає "Шахтар" на 4 очки.
Судити гру буде жіноча бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль.
УПЛ, 9-й тур
Динамо - Шахтар
Онлайн відео трансляція матчу
"2+2"
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