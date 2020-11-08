У Києві відбудеться чергове всеукраїнське дербі.

8 листопада в Києві на НСК "Олімпійський" пройде центральний матч туру - класичне дербі між "Динамо" та "Шахтарем".

Дивіться на УНІАН онлайн відео трансляцію матчу Динамо - Шахтар.

Динамо - Шахтар: де дивитися матч

Початок поєдинку - о 17.00.

У нинішньому сезоні команди вже провели один матч - це був Суперкубок України. "Динамо" в дебютній грі під керівництвом Мірчі Луческу святкувало перемогу з рахунком 3:1.

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Всього між собою в чемпіонаті України гранди зустрічалися 65 разів. У кожної команди - по 24 перемоги, а ще 17 разів матчі завершувалися внічию.

"Шахтар" вже пережив спалах коронавірусу, а в "Динамо" проблема з хворими в самому розпалі. До великої групи основних гравців напередодні приєднався нападник Владислав Супряга.

Після восьми турів "Динамо" залишається лідером чемпіонату України і випереджає "Шахтар" на 4 очки.

Судити гру буде жіноча бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль.

УПЛ, 9-й тур

Динамо - Шахтар

Онлайн відео трансляція матчу

"2+2"

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Автор: УНІАН