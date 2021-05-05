5 травня пройшов матч 25-го туру чемпіонату України, в якому зустрічалися "Зоря" та "Дніпро-1".
Поєдинок завершився мінімальною перемогою луганчан - 1:0. На 79-й хвилині єдиний гол в цьому протистоянні забив з пенальті Владлен Юрченко.
Таким чином, "Зоря" набрала 47 очок і за тур до кінця чемпіонату є недосяжною для переслідувачів. У найближчого "Колосу" всього 41 очко, а це означає, що як мінімум бронзові медалі опиняться на шиї в підопічних Віктора Скрипника. "Дніпро-1" залишився на 8-й позиції з 29-ма балами.
Дніпро-1 - Зоря
Відеоогляд матчу
Повний матч від FootballHub
Нагадаємо, що в матчі першого кола "Зоря" обіграла "Дніпро-1" з рахунком 3:1.
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