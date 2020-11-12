Домагой Віда був замінений в перерві поєдинку з Туреччиною.

Колишній гравець київського "Динамо" Домагой Віда взяв участь у контрольному матчі між збірними Хорватії та Туреччини, будучи зараженим коронавірусом.

За день до гри Віда, як і інші футболісти команди здав негативний тест на COVID-19. У день гри команда пройшла ще одне тестування, проте результат став відомий тільки в перерві матчу проти Туреччини.

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У 31-річного Віди був виявлений "потенційно позитивний" результат. Він був замінений в перерві і ізольований.

Ситуацію пояснили в Федерації футболу Хорватії:

"У понеділок всі гравці і співробітники збірної здали негативні тести. У середу був проведений ще один етап тестування, вже до матчу зі Швецією 14 листопада. Федерація отримала результати тестів у Стамбулі з середи на четвер після півночі за місцевим часом. Вони показали, що член збірної Хорватії Домагой Віда заразився коронавірусом.

Медична служба нашої збірної отримала цю інформацію в кінці перерви матчу з Туреччиною. На той момент тренер Златко Даліч вже прийняв рішення про заміну Віди, і медслужба ізолювала гравця за всіма епідеміологічними нормами до підтвердження результатів аналізів. Наступні кілька днів Віда проведе на самоізоляції в Стамбулі".

Нагадаємо, на даний момент Віда виступає за турецький "Бешикташ".

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Автор: Антон Дудар