Максим Ярмоленко народився в жовтні цього року.

Дружина півзахисника "Вест Хема" і збірної України Андрія Ярмоленка Інна поділилася в мережі зворушливим сімейним фото.

Знімок опублікований в Instagram.

На фотографії Інна поруч з чоловіком, а на руках тримає сина Максима, який народився 25 жовтня 2020 року.

"Наш новенький", - підписала фото дружина футболіста.

Нагадаємо, Максим - третій син у родині Ярмоленка. Футболіст і його дружина також виховують семирічного Івана і п'ятирічного Данила.

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Автор: Антон Дудар