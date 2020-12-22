Андрій Ярмоленко з дружиною Інною / фото instagram.com/yarmolkina10
Дружина півзахисника "Вест Хема" і збірної України Андрія Ярмоленка Інна поділилася в мережі зворушливим сімейним фото.
Знімок опублікований в Instagram.
На фотографії Інна поруч з чоловіком, а на руках тримає сина Максима, який народився 25 жовтня 2020 року.
"Наш новенький", - підписала фото дружина футболіста.
instagram.com/yarmolkina10
Нагадаємо, Максим - третій син у родині Ярмоленка. Футболіст і його дружина також виховують семирічного Івана і п'ятирічного Данила.
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