Ірина Морозюк вважає, що Артему Дзюбі з приводу цього інциденту взагалі не варто переживати.

Колишня дружина півзахисника київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина Морозюк, яку називають секс-символом українського футболу, прокоментувала скандальне відео капітана збірної Росії з футболу Артема Дзюби, де він займався мастурбацією.

Про це стало відомо з інтерв'ю Ірини для "Спорт Експрес".

"Скажу так: Артему нема чого соромитися! Є що показати. У Дзюби все в порядку з розміром. Але я не можу сказати, що мені сподобалося. Не додивилася відео до кінця", - поділилася враженнями щодо історії Морозюк.

"Я теж раніше не знала, хто такий Дзюба. Але це можна пояснити. Люди люблять хайп! Інтим завжди набирає. Приклад: є дві фотографії, де в однієї дівчини оголена груди, а в іншої - ні. Звичайно, всі стануть лайкати і дивитися, де циці більше! Так влаштований весь світ, не тільки ми. Завжди в тренді теми сексу, смерті і жерсті. Тому ситуацію з Дзюбою було цікавіше обговорювати, ніж вибори в США", - підбила підсумки Морозюк.

Нагадаємо, епатажна Морозюк є президенткою футбольного клубу "Ліон" зі Львову. Також Ірина в Instagram регулярно підтверджує свій статус секс-символу українського футболу.

Артем Дзюба: перебіг скандалу

8 листопада нападник пітерського "Зеніта" і збірної Росії Артем Дзюба опинився в центрі гучного скандалу через мастурбацію - інтимне відео спортсмена потрапило в мережу.

Після цього скандалу Артема відсторонили від матчів збірної Росії.

Дзюба визнав свою провину, а також отримав слова підтримки від багатьох зірок шоу-бізнесу.

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Автор: Будрін Артем