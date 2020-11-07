У мадридському "Реалі" зафіксовані два випадки зараження коронавірусом серед футболістів.
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Про це повідомив офіційний сайт клубу.
В рамках чергового тестування позитивні результати виявилися у півзахисника Каземіро і вінгера Едена Азара.
Обидва футболісти поміщені на самоізоляцію і не зможуть зіграти в 9-му турі чемпіонату Іспанії проти "Валенсії" - матч відбудеться 8 жовтня.
У нинішньому сезоні Каземіро провів за "Реал" 10 поєдинків, забив 1 гол і віддав 1 асист.
Азар тільки в кінці жовтня повернувся після травми і встиг зіграти в 3 матчах, в одному з яких забив гол.
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