Еден Азар і Каземіро не помокуть команді в матчі з "Валенсією".

У мадридському "Реалі" зафіксовані два випадки зараження коронавірусом серед футболістів.

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Про це повідомив офіційний сайт клубу.

В рамках чергового тестування позитивні результати виявилися у півзахисника Каземіро і вінгера Едена Азара.

Обидва футболісти поміщені на самоізоляцію і не зможуть зіграти в 9-му турі чемпіонату Іспанії проти "Валенсії" - матч відбудеться 8 жовтня.

У нинішньому сезоні Каземіро провів за "Реал" 10 поєдинків, забив 1 гол і віддав 1 асист.

Азар тільки в кінці жовтня повернувся після травми і встиг зіграти в 3 матчах, в одному з яких забив гол.

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Переклад: Данило Слесь