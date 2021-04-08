Рефері вже 5 років займається благодійністю.

Цікавий епізод стався після закінчення матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" і "Боруссією" Дортмунд (2:1). Асистент головного арбітра матчу Октавіан Шовре з Румунії попросив автограф у нападника "Боруссії" Ерлінга Холанда.

Румунський арбітр більше, ніж 5 років допомагає медичному центру, де лікуються діти й дорослі з важкими формами аутизму.

Це стало відомо Gazeta Sporturilor.

Єдине джерело фінансування лікарні - пожертвування і кошти, вторговані на аукціонах. З 2015 року суддя передає лікувальному центру пам'ятні трофеї, які він отримав після матчів: футболки, автографи, гетри, бутси. З тієї ж причини румун попросив автограф у Холанда.

Також Шовре хотів здобути автограф головного тренера "містян" Хосепа Гвардіоли, але не вдалося. Дві картки, підписані Холандом, будуть продані з аукціону. Після цього випадку з Холандом і Шовре організація, що керує медичним центром, присвоїла румунському арбітру статус свого почесного учасника.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем